Autor real:
iliko
O Índice de Dimensão Fractal determina a volatilidade do mercado.
A maneira mais fácil de usar esse indicador é entender que um valor de 1.5 sugere que o mercado está agindo de uma forma completamente aleatória. Desvio de 1.5 indica um possível lucro. A possibilidade de lucro aumenta quando o desvio aumenta. No entanto, tenha cuidado - o indicador não mostra a direção da tendência! Quando há algum estado de tendência, o indicador aparece em vermelho. Com alta volatilidade ele é azul. A mudança da cor de vermelho para azul significa o fim da tendência, o mercado tornou-se mais caótico e a volatilidade aumentou. Normalmente, esses momentos não são longos e são seguidos por uma nova tendência.
O acionamento do indicador é definido pelo valor do parâmetro de entrada seguinte:
input double e_random_line=1.5; // Nível de acionamento
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 24.01.2008.
Figura 1. Fractal Dimension Index
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1992
