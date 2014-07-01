Autor real:

O Índice de Dimensão Fractal determina a volatilidade do mercado.

A maneira mais fácil de usar esse indicador é entender que um valor de 1.5 sugere que o mercado está agindo de uma forma completamente aleatória. Desvio de 1.5 indica um possível lucro. A possibilidade de lucro aumenta quando o desvio aumenta. No entanto, tenha cuidado - o indicador não mostra a direção da tendência! Quando há algum estado de tendência, o indicador aparece em vermelho. Com alta volatilidade ele é azul. A mudança da cor de vermelho para azul significa o fim da tendência, o mercado tornou-se mais caótico e a volatilidade aumentou. Normalmente, esses momentos não são longos e são seguidos por uma nova tendência.

O acionamento do indicador é definido pelo valor do parâmetro de entrada seguinte:

input double e_random_line= 1.5 ;

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 24.01.2008.

Figura 1. Fractal Dimension Index