Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
StepMA_NRTR - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2103
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
igorad
StepMA baseada no indicador Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR).
Estratégia de negociação:
- É hora de comprar quando a linha do indicador está mudando sua localização e aparece o ponto verde. Devemos manter nossas posições compradas, enquanto a linha é na cor violeta.
- É hora de vender quando o ponto vermelho aparece. Devemos manter nossas posições vendidas, enquanto que a linha é na cor amarela.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/559
FigurelliSeries
Este indicador permite definir a direção da tendência.Fisher CG Oscillator
Fisher CG Oscillator é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado CG oscilador usando a Transformação Inversa de Fischer.
Color Parabolic
Ergonomic Parabolic SAR. O indicador em si tem duas cores e adiciona grandes pontos coloridos que aparecem durante cada inversão da tendência.Fisher Cyber Cycle
Fisher Cyber Cycle é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado de Cyber Cycle utilizando a Transformação Inversa de Fischer.