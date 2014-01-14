CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

StepMA_NRTR - indicador para MetaTrader 5

igorad | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2103
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

igorad

StepMA baseada no indicador Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR).

Estratégia de negociação:

  • É hora de comprar quando a linha do indicador está mudando sua localização e aparece o ponto verde. Devemos manter nossas posições compradas, enquanto a linha é na cor violeta.
  • É hora de vender quando o ponto vermelho aparece. Devemos manter nossas posições vendidas, enquanto que a linha é na cor amarela.

Indicador StepMA NRTR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/559

FigurelliSeries FigurelliSeries

Este indicador permite definir a direção da tendência.

Fisher CG Oscillator Fisher CG Oscillator

Fisher CG Oscillator é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado CG oscilador usando a Transformação Inversa de Fischer.

Color Parabolic Color Parabolic

Ergonomic Parabolic SAR. O indicador em si tem duas cores e adiciona grandes pontos coloridos que aparecem durante cada inversão da tendência.

Fisher Cyber Cycle Fisher Cyber Cycle

Fisher Cyber Cycle é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado de Cyber Cycle utilizando a Transformação Inversa de Fischer.