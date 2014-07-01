Autor real:

ANG3110

O indicador traça três canais eqüidistantes com os períodos de cálculo definidos nos parâmetros de entrada.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 28.01.2008.

Figura 1. O indicador Ang_AutoCh_HL-v1x3