CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Ang_AutoCh_HL-v1x3 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1360
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

ANG3110

O indicador traça três canais eqüidistantes com os períodos de cálculo definidos nos parâmetros de entrada.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 28.01.2008.

Figura 1. O indicador Ang_AutoCh_HL-v1x3

Figura 1. O indicador Ang_AutoCh_HL-v1x3

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1985

Ang_AutoCh_HL-v1 Ang_AutoCh_HL-v1

O indicador traça um canal equidistante com o período de cálculo definido nos parâmetros de entrada.

VoltyChannel_Stop_HTF VoltyChannel_Stop_HTF

O indicador VoltyChannel_Stop com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

BlauTStochI BlauTStochI

O indicador Q-period Stochastic Index do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido.

Exp_BlauErgodicMDI Exp_BlauErgodicMDI

Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodicMDI.