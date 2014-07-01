CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

wlxBW5Zone - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1457
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Wellx

Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza os valores do Accelerator Oscillator e do Awesome Oscillator de Bill William.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.01.2008.

Fig. 1. O indicador wlxBW5Zone

Fig. 1. O indicador wlxBW5Zone

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1977

FibSR FibSR

O indicador mostra as possíveis zonas de resistência e de suporte na forma de retângulos coloridos.

X2MA_HTF_Signal_BG X2MA_HTF_Signal_BG

X2MA_HTF_Signal_BG mostra informações sobre a direção da tendência (com base nos dados do indicador X2MA) como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio e fornece alertas, sinais de áudio e envia notificações push para um smartphone.

VoltyChannel_Stop_HTF VoltyChannel_Stop_HTF

O indicador VoltyChannel_Stop com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

Ang_AutoCh_HL-v1 Ang_AutoCh_HL-v1

O indicador traça um canal equidistante com o período de cálculo definido nos parâmetros de entrada.