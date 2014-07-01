Participe de nossa página de fãs
FibSR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2561
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Autor real:
Eli hayun
O indicador mostra as possíveis zonas de resistência e de suporte na forma de retângulos coloridos.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.01.2008.
O indicador FibSR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1976
