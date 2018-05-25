Participe de nossa página de fãs
RVIValues - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Mohit Marwaha
O indicador mostra o valor do período - do oscilador RVI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alteradas pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez. A cor do bloco de texto é determinada pela posição do indicador RVI em relação às zonas de sobrevenda/sobrecompra, fixadas nos parâmetros de entrada do indicador.
input double HighLevel=+0.22; // nível de sobrecompra input double LowLevel=-0.22; // nível de sobrevenda input color HighColor=clrDarkGreen; // cor de sobrecompra input color MiddleColor=clrDarkKhaki; // cor fora da tendência input color LowColor=clrPurple; // cor de sobrevenda
Fig. 1. Indicador RVIValues
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19620
