CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RVIValues - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
957
Avaliação:
(12)
Publicado:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
RVIValues.mq5 (29.07 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Mohit Marwaha

O indicador mostra o valor do período - do oscilador RVI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alteradas pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez. A cor do bloco de texto é determinada pela posição do indicador RVI em relação às zonas de sobrevenda/sobrecompra, fixadas nos parâmetros de entrada do indicador.

input double HighLevel=+0.22;                           // nível de sobrecompra
input double LowLevel=-0.22;                            // nível de sobrevenda
input color HighColor=clrDarkGreen;                     // cor de sobrecompra
input color MiddleColor=clrDarkKhaki;                   // cor fora da tendência
input color LowColor=clrPurple;                         // cor de sobrevenda

Fig. 1. Indicador RVIValues

Fig. 1. Indicador RVIValues

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19620

BykovTrend_NRTR BykovTrend_NRTR

Indicador de sinal de semáforo BykovTrend com linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.

Support_and_Resistance_HTF Support_and_Resistance_HTF

Indicador Support_and_Resistance com recurso para alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

RSITrend_NRTR RSITrend_NRTR

Indicador de sinal de semáforo criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

Indicador de sinal de semáforo usando o oscilador XCCX criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.