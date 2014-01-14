CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BykovTrend - indicador para MetaTrader 5

Ramdass | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3488
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor Real:

Ramdass - apenas conversão

Indicação simples de uma tendência inicial usando setas coloridas num gráfico. O indicador gera seus sinais com base no Williams' Percent Range (WPR).

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.09.2007.

indicador BykovTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/497

Scripts para abrir posições de compra Scripts para abrir posições de compra

Estes scripts foram feitos para realizar compras com valores fixos em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual.

Gráfico de Correlação de Moeda MFCS Gráfico de Correlação de Moeda MFCS

Indicador que permite colocar gráficos de pares de moeda correlacionados em um determinado gráfico de par de moeda. Ele mostra apenas as barras atuais. Modo de cor/monocromático é configurável. Ele também suporta a inversão da moeda para lidar com os pares EURUSD & USDCHF.

MinPriceChange MinPriceChange

O indicador do montante mínimo das alterações de preços que formam sinais após movimentos laterais anteriores ao potencial rompimento de preços para um dos lados.

ATR ratio ATR ratio

Indicador usando uma proporção entre uma Average True Range (ATR) rápida com uma ATR lenta.