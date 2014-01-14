Participe de nossa página de fãs
BykovTrend - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3488
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:
Ramdass - apenas conversão
Indicação simples de uma tendência inicial usando setas coloridas num gráfico. O indicador gera seus sinais com base no Williams' Percent Range (WPR).
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.09.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/497
