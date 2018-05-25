CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RSITrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1223
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Ramdass

Indicador de sinal de semáforo criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.

Fig. 1. Indicador RSITrend_NRTR

Fig. 1. Indicador RSITrend_NRTR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19621

RVIValues RVIValues

O indicador mostra o valor do período - do oscilador RVI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto.

BykovTrend_NRTR BykovTrend_NRTR

Indicador de sinal de semáforo BykovTrend com linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

Indicador de sinal de semáforo usando o oscilador XCCX criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.

XRSXTrend_NRTR XRSXTrend_NRTR

Indicador de sinal de semáforo usando o oscilador XRSX criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.