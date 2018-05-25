Participe de nossa página de fãs
RSITrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Ramdass
Indicador de sinal de semáforo criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.
Fig. 1. Indicador RSITrend_NRTR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19621
