CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XRSXTrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1038
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
XRSXTrend_NRTR.mq5 (30.62 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Ramdass

Indicador de sinal de semáforo usando o oscilador XRSX criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.

Fig. 1. Indicador XRSXTrend_NRTR

Fig. 1. Indicador XRSXTrend_NRTR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19623

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

Indicador de sinal de semáforo usando o oscilador XCCX criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.

RSITrend_NRTR RSITrend_NRTR

Indicador de sinal de semáforo criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.

Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex

Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da cor da nuvem do indicador XFatlXSatlCloud, para posições longas e curtas, que podem ser configurados de várias maneiras num Expert Advisor.

RMI_Histogram RMI_Histogram

Índice de Momento Relativo na forma de um histograma colorido com indicação das zonas de sobrecompra e sobrevenda.