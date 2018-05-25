Participe de nossa página de fãs
XRSXTrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5
- 1038
Autor real: Ramdass
Indicador de sinal de semáforo usando o oscilador XRSX criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.
Fig. 1. Indicador XRSXTrend_NRTR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19623
