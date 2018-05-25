CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Larry Conners RSI 2 - expert para MetaTrader 5

Larry Coners | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
STANTON ROUX
Visualizações:
2634
Avaliação:
(32)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este EA utiliza três indicadores: RSI (Índice de Força Relativa), média móvel rápida (período 5), média móvel lenta (período 200).

A ideia desta estratégia consiste em determinar a tendência principal usando a MA lenta (período 200). Em seguida, deve-se comprar nas quedas e vender nas subidas.

Regras de compra

  • RSI (período 2) menor do que 6.
  • Vela anterior fechada acima da MA lenta.

Regras para fechar um trade de venda

  • Preço de fechamento maior do que a MA rápida.

Regras de venda

  • RSI (período 2) acima de 95.
  • Fechamento da vela anterior menor do que a MA lenta.

Regras para fechar um trade de venda

  • Preço de fechamento menor do que a MA rápida.

Parâmetros de entrada

input double   lot = 1;                  //Lots
input int      shortSmaPeriods = 5;      //Fast MA period
input int      longSmaPeriods = 200;     //Slow MA period
input int      RSIPeriods = 2;           //RSI Period 
input int      RSILongEntry = 6;         //RSI Long Entry
input int      RSIShortEntry = 95;       //RSI Short Entry

input int      slippage=3;
input bool     useStopLoss=true;       //Use Stop Loss
input double   stopLossPips=30;        //Stop Loss (pips)
input bool     useTakeProfit=true;     //Use Take Profit
input double   takeProfitPips=60;      //Take Profit (pips)

Os melhores resultados são mostrados no par EUR/USD, timeframe 1H. Para obter os resultados desejados, experimente os parâmetros de entrada.

EUR/USD 1 HR TF

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19503

UmnickTrader UmnickTrader

Implementação MQL5 do Expert Advisor adaptativo UmnickTrade.

Arbitrage Synthetic Arbitrage Synthetic

Robô para arbitragem entre o par EURGBP e sua cotação sintética (arbitragem triangular).

eaBreakeven eaBreakeven

Expert Advisor que move o stop-loss da posição para o break-even.

Starter_v6mod Starter_v6mod

Sistema de negociação de acordo com os indicadores EMAAngle e Laguerre RSI with Laguerre filter.