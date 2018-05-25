Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Larry Conners RSI 2 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- STANTON ROUX
- Visualizações:
- 2634
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este EA utiliza três indicadores: RSI (Índice de Força Relativa), média móvel rápida (período 5), média móvel lenta (período 200).
A ideia desta estratégia consiste em determinar a tendência principal usando a MA lenta (período 200). Em seguida, deve-se comprar nas quedas e vender nas subidas.
Regras de compra
- RSI (período 2) menor do que 6.
- Vela anterior fechada acima da MA lenta.
Regras para fechar um trade de venda
- Preço de fechamento maior do que a MA rápida.
Regras de venda
- RSI (período 2) acima de 95.
- Fechamento da vela anterior menor do que a MA lenta.
Regras para fechar um trade de venda
- Preço de fechamento menor do que a MA rápida.
Parâmetros de entrada
input double lot = 1; //Lots input int shortSmaPeriods = 5; //Fast MA period input int longSmaPeriods = 200; //Slow MA period input int RSIPeriods = 2; //RSI Period input int RSILongEntry = 6; //RSI Long Entry input int RSIShortEntry = 95; //RSI Short Entry input int slippage=3; input bool useStopLoss=true; //Use Stop Loss input double stopLossPips=30; //Stop Loss (pips) input bool useTakeProfit=true; //Use Take Profit input double takeProfitPips=60; //Take Profit (pips)
Os melhores resultados são mostrados no par EUR/USD, timeframe 1H. Para obter os resultados desejados, experimente os parâmetros de entrada.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19503
Implementação MQL5 do Expert Advisor adaptativo UmnickTrade.Arbitrage Synthetic
Robô para arbitragem entre o par EURGBP e sua cotação sintética (arbitragem triangular).
Expert Advisor que move o stop-loss da posição para o break-even.Starter_v6mod
Sistema de negociação de acordo com os indicadores EMAAngle e Laguerre RSI with Laguerre filter.