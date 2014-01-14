Participe de nossa página de fãs
EMAAngle - indicador para MetaTrader 5
- 1852
Autor real:
jpkfox & MrPip
Um interessante indicador de tendência desenhado com base em uma média móvel simples.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 09.10.2007.
Fig.1 Indicador EMAAngle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1549
