Média móvel desenhada com base no algoritmo EMA. É utilizado uma interpolação linear de duas EMA de períodos diferentes.

ElliottWaveMaker 3.0 é uma ferramenta para análise semi-automática das Ondas de Elliott e do Forcado de Andrew, uma extensão lógica da versão 2.0 conhecida como AutoElliottWaveMaker. Na versão 3.0 pequenos erros foram corrigidos, a capacidade de desenhar os Forcados de Andrew e algumas funções adicionais foram adicionados.

O indicador Ciclo de Tendência de Schaff é um oscilador cíclico baseado no cálculo do Estocástico sobre as linhas de MACD utilizando ciclos. Como resultado, os desenvolvedores conseguiram alcançar resultados mais estáveis ​​e confiáveis ​​da operação script do indicador.