CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

EMAAngle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1852
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

jpkfox & MrPip

Um interessante indicador de tendência desenhado com base em uma média móvel simples.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 09.10.2007.

Fig.1 Indicador EMAAngle

Fig.1 Indicador EMAAngle 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1549

iSimpleClock iSimpleClock

Este indicador mostra um relógio simples no comentário.

EMAPredictive3 EMAPredictive3

Média móvel desenhada com base no algoritmo EMA. É utilizado uma interpolação linear de duas EMA de períodos diferentes.

ElliottWaveMaker 3.0 ElliottWaveMaker 3.0

ElliottWaveMaker 3.0 é uma ferramenta para análise semi-automática das Ondas de Elliott e do Forcado de Andrew, uma extensão lógica da versão 2.0 conhecida como AutoElliottWaveMaker. Na versão 3.0 pequenos erros foram corrigidos, a capacidade de desenhar os Forcados de Andrew e algumas funções adicionais foram adicionados.

Schaff Trend Cycle Schaff Trend Cycle

O indicador Ciclo de Tendência de Schaff é um oscilador cíclico baseado no cálculo do Estocástico sobre as linhas de MACD utilizando ciclos. Como resultado, os desenvolvedores conseguiram alcançar resultados mais estáveis ​​e confiáveis ​​da operação script do indicador.