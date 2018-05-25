O indicador exibe sinais para a abertura de trades de acordo com o sistema de negociação Reversão.





Descrição do sistema

O sistema funciona melhor no gráfico de 6 horas. O sistema consiste na busca de um máximo ou mínimo local - num determinado número de velas fechadas - após o qual uma vela foi fechada com uma mudança de tendência. Por exemplo, uma vela mostra o valor máximo, no intervalo especificado, e, em seguida, é fechada como uma de baixa. A abertura de uma nova vela indica que deve ser realizada uma venda. Da maneira semelhante ocorre para o sinal de compra, isto é, a vela mostra um mínimo local e, em seguida, é fechada como uma de alta. A abertura de uma nova vela indica que deve ser realizada uma compra.





Configurações

Interval - número de barras para procurar um máximo ou mínimo local;

- número de barras para procurar um máximo ou mínimo local; Send_Email - enviar o sinal de abertura de posição para o e-mail.

Exemplo de trabalho do indicador: