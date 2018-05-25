Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Reversal - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Sergey Vradiy
- Visualizações:
- 3512
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador exibe sinais para a abertura de trades de acordo com o sistema de negociação Reversão.
Descrição do sistema
O sistema funciona melhor no gráfico de 6 horas. O sistema consiste na busca de um máximo ou mínimo local - num determinado número de velas fechadas - após o qual uma vela foi fechada com uma mudança de tendência. Por exemplo, uma vela mostra o valor máximo, no intervalo especificado, e, em seguida, é fechada como uma de baixa. A abertura de uma nova vela indica que deve ser realizada uma venda. Da maneira semelhante ocorre para o sinal de compra, isto é, a vela mostra um mínimo local e, em seguida, é fechada como uma de alta. A abertura de uma nova vela indica que deve ser realizada uma compra.
Configurações
- Interval - número de barras para procurar um máximo ou mínimo local;
- Send_Email - enviar o sinal de abertura de posição para o e-mail.
Exemplo de trabalho do indicador:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19605
Sistema de negociação de acordo com os indicadores EMAAngle e Laguerre RSI with Laguerre filter.eaBreakeven
Expert Advisor que move o stop-loss da posição para o break-even.
Módulo de sinais de negociação com base no módulo de sinais do indicador iCCI (Commodity Channel Index, CCI).Boa_ZigZag_Arrows_Duplex
Dois Boa_ZigZag de períodos diferentes, apresentados na forma de ícones num gráfico.