Indicadores

Reversal - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Sergey Vradiy
Visualizações:
3512
Avaliação:
(29)
Publicado:
O indicador exibe sinais para a abertura de trades de acordo com o sistema de negociação Reversão.


Descrição do sistema

O sistema funciona melhor no gráfico de 6 horas. O sistema consiste na busca de um máximo ou mínimo local - num determinado número de velas fechadas - após o qual uma vela foi fechada com uma mudança de tendência. Por exemplo, uma vela mostra o valor máximo, no intervalo especificado, e, em seguida, é fechada como uma de baixa. A abertura de uma nova vela indica que deve ser realizada uma venda. Da maneira semelhante ocorre para o sinal de compra, isto é, a vela mostra um mínimo local e, em seguida, é fechada como uma de alta. A abertura de uma nova vela indica que deve ser realizada uma compra.


Configurações

  • Interval - número de barras para procurar um máximo ou mínimo local;
  • Send_Email - enviar o sinal de abertura de posição para o e-mail.

Exemplo de trabalho do indicador:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19605

