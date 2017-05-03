CodeBaseSeções
Laguerre RSI with Laguerre filter - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
RSI Laguerre com filtro Laguerre.

Nesta versão, foram feitas algumas alterações nos cálculos.

  • O indicador permite utilizar o parâmetro "speed" para o filtro Laguerre e o RSI Laguerre.
  • O "Speed" pode ser alterado de 0 a 6 — quanto maior o "speed", mais "rápido" o RSI ou o filtro.
  •  Aos níveis normais adicionado o nível "no trade zone", "zona sem negociação". Esta zona pode ser usada nos casos em que o mercado está num movimento lateral, como um alerta contra operações de negociação.

Como sempre, aconselho que você experimente com os parâmetros.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17990

