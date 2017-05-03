Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Laguerre RSI with Laguerre filter - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2974
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
RSI Laguerre com filtro Laguerre.
Nesta versão, foram feitas algumas alterações nos cálculos.
- O indicador permite utilizar o parâmetro "speed" para o filtro Laguerre e o RSI Laguerre.
- O "Speed" pode ser alterado de 0 a 6 — quanto maior o "speed", mais "rápido" o RSI ou o filtro.
- Aos níveis normais adicionado o nível "no trade zone", "zona sem negociação". Esta zona pode ser usada nos casos em que o mercado está num movimento lateral, como um alerta contra operações de negociação.
Como sempre, aconselho que você experimente com os parâmetros.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17990
Candle
Negociação na vela anterior.ListPositions
Lista de todas as posições. Exemplo de trabalho com CPositionInfo.
Bollinger
O Expert Advisor negocia dentro do canal com reversão de posição nas bordas.Modify SL TP
O script é usado para alterar o Stop-Loss e Take-Profit da posição.