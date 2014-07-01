CodeBaseSeções
r_MaСrossing - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Rosych

A média móvel calculada como uma média de todas as variantes do cálculo da clássica Média Móvel com uma linha de sinal e a possibilidade de produzir alertas e enviar notificações push.

Notificações push são enviadas apenas a partir das barras fechadas.

O indicador r_MaСrossing

RES-SUP RES-SUP

Dois pares de níveis de suporte e resistência, com base nas velas de um período de tempo especificado nos parâmetros de entrada.

StoneAxe_x3x StoneAxe_x3x

Três osciladores normalizados em um gráfico.

BlauCSI_HTF_Signal BlauCSI_HTF_Signal

O indicador BlauCSI_HTF_Signal mostra a direção da tendência com base nos dados do indicador BlauCSI, como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência, fornecendo alertas ou sinais de áudio e envia notificações push para seu smartphone.

Exp_BlauCSI Exp_BlauCSI

Sistema de negociação que utiliza o indicador BlauCSI.