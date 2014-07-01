Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
r_MaСrossing - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1433
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Rosych
A média móvel calculada como uma média de todas as variantes do cálculo da clássica Média Móvel com uma linha de sinal e a possibilidade de produzir alertas e enviar notificações push.
Notificações push são enviadas apenas a partir das barras fechadas.
O indicador r_MaСrossing
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1949
Dois pares de níveis de suporte e resistência, com base nas velas de um período de tempo especificado nos parâmetros de entrada.StoneAxe_x3x
Três osciladores normalizados em um gráfico.
O indicador BlauCSI_HTF_Signal mostra a direção da tendência com base nos dados do indicador BlauCSI, como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência, fornecendo alertas ou sinais de áudio e envia notificações push para seu smartphone.Exp_BlauCSI
Sistema de negociação que utiliza o indicador BlauCSI.