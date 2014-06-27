Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Kagi - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3268
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O gráfico Kagi é geralmente desenhado no fechamento dos preços e ele não considera o tempo e nem o volume. A idéia é que, se o mercado continuar se movendo na direção da linha Kagi atual, a linha é estendida, e se o preço vai na direção oposta mais do que o valor mínimo do conjunto de reversão, então, o caminho é traçado no sentido oposto. Se não houver rompimento da mínima anterior (máxima) na reversão, então, a linha muda a cor indicando sobre a reversão.
Parâmetros:
- Reversal - define como a reversão será calculada (em pips ou porcentagem).
- Reversal in pips - o valor mínimo da reversão em pips. O parâmetro é efetivo no caso do modo de reversão também estiver em pips e não produzir qualquer influência caso o modo de reversão for em percentagem.
- Reversal in percentage - o valor mínimo da reversão em porcentagem. O parâmetro é efetivo no caso, se o modo de reversão também for em porcentagem e não produzir qualquer influência se o modo de reversão for em pips.
Recomendações:
- O princípio é muito simples comprar quando "yang" (linha azul) e vender quando o "yin" (linha vermelha).
- Após a reversão espere pela confirmação sob a forma de uma segunda linha vertical da mesma cor em direção de uma nova tendência.
- Uma descrição mais detalhada dos gráficos Kagi e seu uso podem ser encontrados no livro de Steve Nison "Beyond Candlesticks".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1300
O gráfico de (três) rompimentos lineares em uma sub-janela separada.O indicador IndMATEMA com base no cruzamento de duas MA e dois TEMA
O indicador IndMATEMA é baseado no cruzamento de dois MA e dois TEMA no fechamento dos preços e abertura das barras.
Três osciladores normalizados em um gráfico.RES-SUP
Dois pares de níveis de suporte e resistência, com base nas velas de um período de tempo especificado nos parâmetros de entrada.