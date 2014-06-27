CodeBaseSeções
Indicadores

Kagi - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
O gráfico Kagi é geralmente desenhado no fechamento dos preços e ele não considera o tempo e nem o volume. A idéia é que, se o mercado continuar se movendo na direção da linha Kagi atual, a linha é estendida, e se o preço vai na direção oposta mais do que o valor mínimo do conjunto de reversão, então, o caminho é traçado no sentido oposto. Se não houver rompimento da mínima anterior (máxima) na reversão, então, a linha muda a cor indicando sobre a reversão.

Parâmetros:

  • Reversal - define como a reversão será calculada (em pips ou porcentagem).
  • Reversal in pips - o valor mínimo da reversão em pips. O parâmetro é efetivo no caso do modo de reversão também estiver em pips e não produzir qualquer influência caso o modo de reversão for em percentagem.
  • Reversal in percentage - o valor mínimo da reversão em porcentagem. O parâmetro é efetivo no caso, se o modo de reversão também for em porcentagem e não produzir qualquer influência se o modo de reversão for em pips.

Kagi

Recomendações:

  • O princípio é muito simples comprar quando "yang" (linha azul) e vender quando o "yin" (linha vermelha).
  • Após a reversão espere pela confirmação sob a forma de uma segunda linha vertical da mesma cor em direção de uma nova tendência.
  • Uma descrição mais detalhada dos gráficos Kagi e seu uso podem ser encontrados no livro de Steve Nison "Beyond Candlesticks".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1300

