O gráfico Kagi é geralmente desenhado no fechamento dos preços e ele não considera o tempo e nem o volume. A idéia é que, se o mercado continuar se movendo na direção da linha Kagi atual, a linha é estendida, e se o preço vai na direção oposta mais do que o valor mínimo do conjunto de reversão, então, o caminho é traçado no sentido oposto. Se não houver rompimento da mínima anterior (máxima) na reversão, então, a linha muda a cor indicando sobre a reversão.

Parâmetros:

Reversal - define como a reversão será calculada (em pips ou porcentagem).

Reversal in pips - o valor mínimo da reversão em pips. O parâmetro é efetivo no caso do modo de reversão também estiver em pips e não produzir qualquer influência caso o modo de reversão for em percentagem.

Reversal in percentage - o valor mínimo da reversão em porcentagem. O parâmetro é efetivo no caso, se o modo de reversão também for em porcentagem e não produzir qualquer influência se o modo de reversão for em pips.

Recomendações: