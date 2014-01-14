CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BlauCSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1483
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
blaucsi.mq5 (9.11 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Índice Estocástico da Vela do livro "Momentum, direction and divergence" por William Blau, implementado na forma de histograma colorido.

Indicador BlauCSI

Indicador BlauCSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1928

BlauDTI BlauDTI

Índice de Tendência Direcional de William Blau na forma de histograma colorido.

Exp_BlauCMI Exp_BlauCMI

Sistema de negociação que utiliza o Índice de Momentum da Vela.

BlauCMomentum BlauCMomentum

Vela de Momentum com uma EMA tripla.

EMA_BB_VA EMA_BB_VA

Média Móvel Exponencial - Volatilidade das Bollinger Bands ® Ajustado por José Silva.