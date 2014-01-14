Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BlauCSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1483
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Índice Estocástico da Vela do livro "Momentum, direction and divergence" por William Blau, implementado na forma de histograma colorido.
Indicador BlauCSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1928
BlauDTI
Índice de Tendência Direcional de William Blau na forma de histograma colorido.Exp_BlauCMI
Sistema de negociação que utiliza o Índice de Momentum da Vela.
BlauCMomentum
Vela de Momentum com uma EMA tripla.EMA_BB_VA
Média Móvel Exponencial - Volatilidade das Bollinger Bands ® Ajustado por José Silva.