r_Ma - indicador para MetaTrader 5

Visualizações:
1607
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Rosych

Este MA é, em certo sentido, uma média de todas as variantes de cálculo da clássica Média Móvel.

Se fixarmos o período de MA, temos vinte e oito variantes para o seu cálculo (4 versões do método de média e 7 versões do preço de entrada). O algoritmo é a média destas vinte e oito variações cálculadas.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 04.02.2008.

