r_Ma - indicador para MetaTrader 5
- 1607
Atualizado:
Autor real:
Rosych
Este MA é, em certo sentido, uma média de todas as variantes de cálculo da clássica Média Móvel.
Se fixarmos o período de MA, temos vinte e oito variantes para o seu cálculo (4 versões do método de média e 7 versões do preço de entrada). O algoritmo é a média destas vinte e oito variações cálculadas.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 04.02.2008.
O indicador r_Ma
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1944
