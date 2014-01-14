CodeBaseSeções
KGHP - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Newdigital

Um filtro de alta freqüência padrão.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.02.2008.

O indicador KGHP

O indicador KGHP

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1939

