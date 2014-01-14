Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
KGHP - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Newdigital
Um filtro de alta freqüência padrão.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.02.2008.
O indicador KGHP
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1939
