KAGI-1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2030
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Traders's Tools

O gráfico KAGI na forma mais simples.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 06.02.2008.

O indicador KAGI-1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1940

