EMA_Prediction_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

EMA_Prediction_HTF_Signal mostra informações sobre a direção da tendência com base nos dados do indicador EMA_Prediction em uma barra selecionada como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou a direção do negócio e dá alertas ou sinais de áudio e envia notificações push no smartphone se o sinal para negociação aparecer.

O indicador dá alertas e notificações push somente se o valor do parâmetro de entrada for configurado:

input uint SignalBar=0;                                // O número de barras para obter um sinal (0 - barra atual)

é maior do que um. Para os sinais sonoros da barra zero e as notificações push são inúteis porque o sinal do indicador na barra de zero pode mudar e desaparecer!

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada de EMA_Prediction:
    input string Symbol_="";                               // Instrumento financeiro

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // período de tempo o cálculo do indicador
input uint               FastMAPeriod=1;               // período rápido de MA
input ENUM_MA_METHOD    FastMAType=MODE_EMA;           // Média do período rápido de MA
input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE;      // Preço de MA rápido
input uint               SlowMAPeriod=2;               // período de MA lento
input ENUM_MA_METHOD    SlowMAType=MODE_EMA;           // Média do período lento de MA
input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE;      // Preço de MA lento
  2. Os parâmetros de entrada do indicador EMA_Prediction_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
    //---- Configurações de exibição visual do indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número Bar para obter um sinal (0 - bar atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Nomes dos rótulos de indicadores
input color UpSymol_Color=Lime;                        // Cor do símbolo em alta
input color DnSymol_Color=Magenta;                     // Cor do símbolo em queda
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Cor dos nomes do indicador 
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamanho dos símbolos de sinal
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // Exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto
input uint X_=0;                                       // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                      // Deslocamento vertical
  3. Os parâmetros de entrada do indicador EMA_Prediction_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de acionar a indicação
input bool Push=true;                        // Permitir notificações push
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas produzidos

No caso de vários indicadores EMA_Prediction_HTF_Signal usados no mesmo gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável da string Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o indicador compilado EMA_Prediction.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicadores\ do terminal do cliente.

Imagens:

Fig.1 Um sinal de continuação tendência com base nos dados do indicador EMA_Prediction_HTF_Signal

Fig. 1. Um sinal de continuação da tendência com base nos dados do indicador EMA_Prediction_HTF_Signal 

Fig. 2 Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de EMA_Prediction_HTF_Signal

Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de EMA_Prediction_HTF_Signal 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1938

