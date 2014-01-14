Participe de nossa página de fãs
EMA_Prediction_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
2101
EMA_Prediction_HTF_Signal mostra informações sobre a direção da tendência com base nos dados do indicador EMA_Prediction em uma barra selecionada como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou a direção do negócio e dá alertas ou sinais de áudio e envia notificações push no smartphone se o sinal para negociação aparecer.
O indicador dá alertas e notificações push somente se o valor do parâmetro de entrada for configurado:
input uint SignalBar=0; // O número de barras para obter um sinal (0 - barra atual)
é maior do que um. Para os sinais sonoros da barra zero e as notificações push são inúteis porque o sinal do indicador na barra de zero pode mudar e desaparecer!
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada de EMA_Prediction:
input string Symbol_=""; // Instrumento financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // período de tempo o cálculo do indicador input uint FastMAPeriod=1; // período rápido de MA input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; // Média do período rápido de MA input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE; // Preço de MA rápido input uint SlowMAPeriod=2; // período de MA lento input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; // Média do período lento de MA input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE; // Preço de MA lento
- Os parâmetros de entrada do indicador EMA_Prediction_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
//---- Configurações de exibição visual do indicador input uint SignalBar=0; // Número Bar para obter um sinal (0 - bar atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nomes dos rótulos de indicadores input color UpSymol_Color=Lime; // Cor do símbolo em alta input color DnSymol_Color=Magenta; // Cor do símbolo em queda input color IndName_Color=DarkOrchid; // Cor dos nomes do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho dos símbolos de sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Os parâmetros de entrada do indicador EMA_Prediction_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de acionar a indicação input bool Push=true; // Permitir notificações push input uint AlertCount=0; // Número de alertas produzidos
No caso de vários indicadores EMA_Prediction_HTF_Signal usados no mesmo gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável da string Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).
Coloque o indicador compilado EMA_Prediction.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicadores\ do terminal do cliente.
Imagens:
Fig. 1. Um sinal de continuação da tendência com base nos dados do indicador EMA_Prediction_HTF_Signal
Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de EMA_Prediction_HTF_Signal
