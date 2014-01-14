EMA_Prediction_HTF_Signal mostra informações sobre a direção da tendência com base nos dados do indicador EMA_Prediction em uma barra selecionada como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou a direção do negócio e dá alertas ou sinais de áudio e envia notificações push no smartphone se o sinal para negociação aparecer.

O indicador dá alertas e notificações push somente se o valor do parâmetro de entrada for configurado:

input uint SignalBar= 0 ;

é maior do que um. Para os sinais sonoros da barra zero e as notificações push são inúteis porque o sinal do indicador na barra de zero pode mudar e desaparecer!



Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada de EMA_Prediction:

Os parâmetros de entrada do indicador EMA_Prediction_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Os parâmetros de entrada do indicador EMA_Prediction_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores EMA_Prediction_HTF_Signal usados no mesmo gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável da string Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o indicador compilado EMA_Prediction.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicadores\ do terminal do cliente.

Imagens:

Fig. 1. Um sinal de continuação da tendência com base nos dados do indicador EMA_Prediction_HTF_Signal

Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de EMA_Prediction_HTF_Signal