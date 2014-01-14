CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

EMA_Prediction_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1255
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

EMA_Prediction_HTF_Signal muestra información sobre dirección de tendencia basada en los datos del indicador EMA_Prediction en la barra seleccionada como un objeto gráfico con indicación de color de la dirección de tendencia u operación y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push al smartphone según la señal de la conducta si aparece una operación.

El indicador da alertas y notificaciones push sólo si el valor del parámetro de entrada:

input uint SignalBar=0;                                // Número barra para obtener una señal (0 - actual de la barra)

es mayor que uno. Las señales sonoras de la barra cero y las notificaciones Push son inútiles porque la señal del indicador en la barra cero puede cambiar y desaparecer!

Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en tres grandes grupos:

  1. Parámetros de entrada del EMA_Prediction:
    input string Symbol_="";                               // Instrumento financiero

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Indicador timeframe para el cálculo del imdicador
input uint               FastMAPeriod=1;               // Fast MA period
input ENUM_MA_METHOD    FastMAType=MODE_EMA;           // Media del MA rápido
input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE;      // Precio del MA rápido
input uint               SlowMAPeriod=2;               // Periodo del MA lento
input ENUM_MA_METHOD    SlowMAType=MODE_EMA;           // Media del MA lento
input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE;      // Precio del MA lento
  2. Parámetros de entrada del indicador EMA_Prediction_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
    //---- configuración de la pantalla de visualización del indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número de barra para obtener una señal (0 - Barra corriente)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Nombres de las etiquetas indicadoras
input color UpSymol_Color=Lime;                        // Color del símbolo de crecimiento
input color DnSymol_Color=Magenta;                     // Color del símbolo de caídal
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // El color de los nombres del indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamaño de los símbolos de la señal
input uint Font_Size=10;                               // Font del nombre del indicador
input int X_1=5;                                       // Desplazamiento horizontal del nombre
input int Y_1=-15;                                     // Desplazamiento vertical del nombre
input bool ShowIndName=true;                           // Visualización del nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina
input uint X_=0;                                       // Desplazamiento horizontal
input uint Y_=20;                                      // Desplazamiento vertical
  3. Parámetros de entrada del indicador EMA_Prediction_HTF_Signal que son necesarios para la activación de alertas y señales de audio:
    //---- Configuración de las alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opción de indicación de desencadenado
input bool Push=true;                        // Permitir notificaciones push
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas producidas

En el caso de que varios indicadores EMA_Prediction_HTF_Signal vayan a ser usados en una gráfica, cada uno de ellos debe tener su propio valor variable de string Symbols_Sirname (nombres de etiquetas de indicador).

Colocar el fichero compilado del indicador EMA_Prediction.mq5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ del cliente del terminal.

Imágenes:

Fig.1 Señal de continuación de tendencia basada en los datos del indicador de EMA_Prediction_HTF_Signal

Fig. 1. Señal de continuación de tendencia basada en los datos del indicador EMA_Prediction_HTF_Signal 

Figura 2 Señal para abrir una posición basada en los datos del EMA_Prediction_HTF_Signal

Fig. 2. Señal para abrir una posición basada en los datos del EMA_Prediction_HTF_Signal 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1938

Trading signals module based on LeManSignal indicator Trading signals module based on LeManSignal indicator

Módulo de señales de trading para el Asistente MQL5. El punto de color del indicador LeManSignal sirve como una señal de entrada del mercado.

Trading signals module based on BykovTrend indicator Trading signals module based on BykovTrend indicator

Módulo de señales de trading para el Asistente MQL5. La flecha de color del indicador BykovTrend sirve como señal de entrada en el mercado.

Módulo de señales de trading basado en el indicador de 3LineBreak Módulo de señales de trading basado en el indicador de 3LineBreak

Módulo de señales de trading para el Asistente MQL5. De momento, cuando una barra formada por 3LineBreak cambia su color, indica el momento de entrada en el mercado.

Trading signals module based on FiboCandles indicator Trading signals module based on FiboCandles indicator

Módulo de señales de trading para el Asistente MQL5. De momento, cuando una vela formada por FiboCandles cambia su color, indica el momento de entrada en el mercado.