EMA_Prediction_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
1255
EMA_Prediction_HTF_Signal muestra información sobre dirección de tendencia basada en los datos del indicador EMA_Prediction en la barra seleccionada como un objeto gráfico con indicación de color de la dirección de tendencia u operación y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push al smartphone según la señal de la conducta si aparece una operación.
El indicador da alertas y notificaciones push sólo si el valor del parámetro de entrada:
input uint SignalBar=0; // Número barra para obtener una señal (0 - actual de la barra)
es mayor que uno. Las señales sonoras de la barra cero y las notificaciones Push son inútiles porque la señal del indicador en la barra cero puede cambiar y desaparecer!
Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada del EMA_Prediction:
input string Symbol_=""; // Instrumento financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicador timeframe para el cálculo del imdicador input uint FastMAPeriod=1; // Fast MA period input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; // Media del MA rápido input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE; // Precio del MA rápido input uint SlowMAPeriod=2; // Periodo del MA lento input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; // Media del MA lento input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE; // Precio del MA lento
- Parámetros de entrada del indicador EMA_Prediction_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
//---- configuración de la pantalla de visualización del indicador input uint SignalBar=0; // Número de barra para obtener una señal (0 - Barra corriente) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nombres de las etiquetas indicadoras input color UpSymol_Color=Lime; // Color del símbolo de crecimiento input color DnSymol_Color=Magenta; // Color del símbolo de caídal input color IndName_Color=DarkOrchid; // El color de los nombres del indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamaño de los símbolos de la señal input uint Font_Size=10; // Font del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_1=-15; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Visualización del nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento vertical
- Parámetros de entrada del indicador EMA_Prediction_HTF_Signal que son necesarios para la activación de alertas y señales de audio:
//---- Configuración de las alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opción de indicación de desencadenado input bool Push=true; // Permitir notificaciones push input uint AlertCount=0; // Número de alertas producidas
En el caso de que varios indicadores EMA_Prediction_HTF_Signal vayan a ser usados en una gráfica, cada uno de ellos debe tener su propio valor variable de string Symbols_Sirname (nombres de etiquetas de indicador).
Colocar el fichero compilado del indicador EMA_Prediction.mq5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ del cliente del terminal.
Imágenes:
Fig. 1. Señal de continuación de tendencia basada en los datos del indicador EMA_Prediction_HTF_Signal
Fig. 2. Señal para abrir una posición basada en los datos del EMA_Prediction_HTF_Signal
