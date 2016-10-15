コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

EMA_Prediction_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
842
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

EMA_Prediction_HTF_Signalは、選択されたバーのEMA_Prediction のデータに基づいてトレンドまたは約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、約定シグナルが出現した場合にスマートフォンにプッシュ通知を送信します。

指標は入力パラメータの値が下記の場合のみにアラートやプッシュ通知を出します。

input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得のためのバー番号（0 - 現在のバー）

が1以上ゼロバーの指標のシグナルは変化して消滅することがあるのでゼロバーでは音声シグナルとプッシュ通知は役に立ちません。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. EMA_Predictionの入力パラメータ：
    input string Symbol_="";                               // 金融製品

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指標計算のための時間軸
input uint               FastMAPeriod=1;               // 高速MA期間
input ENUM_MA_METHOD    FastMAType=MODE_EMA;           // 高速MAの平均
input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE;      // 高速MA価格
input uint               SlowMAPeriod=2;               // 低速MA期間
input ENUM_MA_METHOD    SlowMAType=MODE_EMA;           // 低速MAの平均
input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE;      // 低速MA価格
  2. 指標の可視化に必要なEMA_Prediction_HTF_Signal指標入力パラメータ：
    //---- 指標の視覚表示の設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得のためのバー番号（0 - 現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指標のラベル名
input color UpSymol_Color=Lime;                        // 上昇銘柄の色
input color DnSymol_Color=Magenta;                     // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // 指標名の色
input uint Symbols_Size=60;                            // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                               // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                       // 名前の水平シフト
input int Y_1=-15;                                     // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                           // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // コーナー
input uint X_=0;                                       // 水平シフト
input uint Y_=20;                                      // 垂直シフト
  3. アラートトリガと音声シグナルに必要なEMA_Prediction_HTF_Signal指標の入力パラメータ：
    //---- アラート設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指標トリガオプション
input bool Push=true;                        // プッシュ通知を許可
input uint AlertCount=0;                     // 生成されたアラートの数

１つのチャートで複数のEMA_Prediction_HTF_Signall指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

コンパイルされたEMA_Prediction.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

図1　EMA_Prediction_HTF_Signal指標のデータに基づいたトレンド継続のシグナル

図1　EMA_Prediction_HTF_Signal指標のデータに基づいたトレンド継続のシグナル 

図2　EMA_Prediction_HTF_Signal指標のデータに基づいたポジションを開くためのシグナル

図2　EMA_Prediction_HTF_Signal指標のデータに基づいたポジションを開くためのシグナル 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1938

