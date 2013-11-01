CodeBaseРазделы
Индикаторы

EMA_Prediction_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор EMA_Prediction_HTF_Signal выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора EMA_Prediction на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон при наличии сигналов для совершения сделок.

Алерты и Push-сообщения индикатор подает только в случае, если значение входной переменной:

input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)

будет больше единицы. Для нулевого бара смысла в звуковых сигналах и Push-сообщениях нет по той простой причине, что сигнал самого индикатора на нулевом баре может многократно меняться и исчезать!

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора EMA_Prediction:
    input string Symbol_="";                               // Финансовый актив

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input uint               FastMAPeriod=1;               // Период быстрого мувинга
input  ENUM_MA_METHOD    FastMAType=MODE_EMA;          // Усреднение быстрого мувинга
input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE;      // Цена быстрого мувинга
input uint               SlowMAPeriod=2;               // Период медленного мувинга
input  ENUM_MA_METHOD    SlowMAType=MODE_EMA;          // Усреднение медленного мувинга 
input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE;      // Цена медленного мувинга
  2. Входные параметры индикатора EMA_Prediction_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                              // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";// Названия меток индикатора
input color UpSymol_Color=Lime;                      // Цвет символа роста
input color DnSymol_Color=Magenta;                   // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;                // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                          // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                             // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                     // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                   // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                         // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Угол расположения
input uint X_=0;                                     // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                    // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора EMA_Prediction_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания
input bool Push=true;                       // Разрешение на передачу push-сообщений
input uint AlertCount=0;                    // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов EMA_Prediction_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора EMA_Prediction.mq5.

Рис.1 Сигнал продолжения тренда по данным индикатора EMA_Prediction_HTF_Signal

Рис.2 Сигнал для открытия позиции по данным индикатора EMA_Prediction_HTF_Signal

