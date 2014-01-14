Autor real:

Gosha

Um fractal (por Bill Williams) é a formação de cinco velas (barras), em que a vela média tem a maior máxima (menor mínima).

Este indicador desenha uma seta de fractal baseado em três velas apenas (e não cinco).

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.02.2008.

O indicador LW_Fractals