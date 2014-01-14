Participe de nossa página de fãs
LW_Fractals - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2054
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Gosha
Um fractal (por Bill Williams) é a formação de cinco velas (barras), em que a vela média tem a maior máxima (menor mínima).
Este indicador desenha uma seta de fractal baseado em três velas apenas (e não cinco).
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.02.2008.
O indicador LW_Fractals
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1937
