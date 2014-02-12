EMA_Prediction_HTF_Signal 基于EMA_Prediction指标在选定的柱上的数据, 以及图形对象使用彩色标识趋势或者交易的方向, 如果交易机会出现, 并且可以提供声音信号提醒或者向智能手机发送推送通知.



本指标根据输入参数值确定提醒和通知的发送方式:

input uint SignalBar= 0 ;

大于1. 对于0号柱, 信号声音和推送通知没有用, 因为0号柱上的指标信号可能改变和消失!



所有的输入参数可以被分为3大组:

EMA_Prediction 输入参数:

EMA_Prediction_HTF_Signal 指标类型用于指标的显示:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; EMA_Prediction_HTF_Signal 指标中用于触发提醒和声音信号的参数:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

如果多个 EMA_Prediction_HTF_Signal 指标用于一个图表中, 它们中的每一个都要有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值.

把 EMA_Prediction.mq5 指标编译好并放到客户终端中的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录.

图 1. 一个基于 EMA_Prediction_HTF_Signal 指标数据的趋势信号

图 2. 一个基于 EMA_Prediction_HTF_Signal 数据的建仓信号