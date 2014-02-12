请观看如何免费下载自动交易
EMA_Prediction_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1692
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
EMA_Prediction_HTF_Signal 基于EMA_Prediction指标在选定的柱上的数据, 以及图形对象使用彩色标识趋势或者交易的方向, 如果交易机会出现, 并且可以提供声音信号提醒或者向智能手机发送推送通知.
本指标根据输入参数值确定提醒和通知的发送方式:
input uint SignalBar=0; // 取得信号的柱编号 (0 - 当前柱)
大于1. 对于0号柱, 信号声音和推送通知没有用, 因为0号柱上的指标信号可能改变和消失!
所有的输入参数可以被分为3大组:
- EMA_Prediction 输入参数:
input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于指标计算的时段 input uint FastMAPeriod=1; // 快速 MA 周期数 input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; // 快速 MA 平均方法 input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE; // 快速 MA 价格类型 input uint SlowMAPeriod=2; // 慢速 MA 周期数 input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; // 慢速 MA 平均方法 input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE; // 慢速 MA 价格类型
- EMA_Prediction_HTF_Signal 指标类型用于指标的显示:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 取得信号的柱编号 (0 - 当前柱) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名 input color UpSymol_Color=Lime; // 上升交易品种颜色 input color DnSymol_Color=Magenta; // 下降交易品种颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名称颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号字符大小 input uint Font_Size=10; // 指标名称字体大小 input int X_1=5; // 名称水平转换 input int Y_1=-15; // 名称垂直转换 input bool ShowIndName=true; // 是否显示指标名称 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 角 input uint X_=0; // 水平转换 input uint Y_=20; // 垂直转换
- EMA_Prediction_HTF_Signal 指标中用于触发提醒和声音信号的参数:
//---- 提醒设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 触发选项 input bool Push=true; // 是否允许推送通知 input uint AlertCount=0; // 提醒数量
如果多个 EMA_Prediction_HTF_Signal 指标用于一个图表中, 它们中的每一个都要有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值.
把 EMA_Prediction.mq5 指标编译好并放到客户终端中的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录.
图 1. 一个基于 EMA_Prediction_HTF_Signal 指标数据的趋势信号
图 2. 一个基于 EMA_Prediction_HTF_Signal 数据的建仓信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1938
