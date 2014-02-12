代码库部分
指标

EMA_Prediction_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1692
等级:
(23)
已发布:
已更新:
EMA_Prediction_HTF_Signal 基于EMA_Prediction指标在选定的柱上的数据, 以及图形对象使用彩色标识趋势或者交易的方向, 如果交易机会出现, 并且可以提供声音信号提醒或者向智能手机发送推送通知.

本指标根据输入参数值确定提醒和通知的发送方式:

input uint SignalBar=0;                                // 取得信号的柱编号 (0 - 当前柱)

大于1. 对于0号柱, 信号声音和推送通知没有用, 因为0号柱上的指标信号可能改变和消失!

所有的输入参数可以被分为3大组:

  1. EMA_Prediction 输入参数:
    input string Symbol_="";                               // 金融资产

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 用于指标计算的时段
input uint               FastMAPeriod=1;               // 快速 MA 周期数
input ENUM_MA_METHOD    FastMAType=MODE_EMA;           // 快速 MA 平均方法
input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE;      // 快速 MA 价格类型
input uint               SlowMAPeriod=2;               // 慢速 MA 周期数
input ENUM_MA_METHOD    SlowMAType=MODE_EMA;           // 慢速 MA 平均方法
input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE;      // 慢速 MA 价格类型
  2. EMA_Prediction_HTF_Signal 指标类型用于指标的显示:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 取得信号的柱编号 (0 - 当前柱)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名
input color UpSymol_Color=Lime;                        // 上升交易品种颜色
input color DnSymol_Color=Magenta;                     // 下降交易品种颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // 指标名称颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号字符大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称字体大小
input int X_1=5;                                       // 名称水平转换
input int Y_1=-15;                                     // 名称垂直转换
input bool ShowIndName=true;                           // 是否显示指标名称
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 角
input uint X_=0;                                       // 水平转换
input uint Y_=20;                                      // 垂直转换
  3. EMA_Prediction_HTF_Signal 指标中用于触发提醒和声音信号的参数:
    //---- 提醒设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 触发选项
input bool Push=true;                        // 是否允许推送通知
input uint AlertCount=0;                     // 提醒数量

如果多个 EMA_Prediction_HTF_Signal 指标用于一个图表中, 它们中的每一个都要有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值.

把 EMA_Prediction.mq5 指标编译好并放到客户终端中的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录.

图1 基于 EMA_Prediction_HTF_Signal 指标数据的趋势信号

图 1. 一个基于 EMA_Prediction_HTF_Signal 指标数据的趋势信号 

图 2 基于 EMA_Prediction_HTF_Signal 数据的建仓信号

图 2. 一个基于 EMA_Prediction_HTF_Signal 数据的建仓信号 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1938

