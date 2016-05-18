CodeBaseKategorien
Indikatoren

EMA_Prediction_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
EMA_Prediction_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf den Daten des EMA_Prediction Indikators für einen gewählten Balken als ein graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung und gibt Alerts oder Audiosignale aus und sendet Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone, wenn das Signal zur Ausführung eines Trades auftritt.

Der Indikator gibt Alerts und Push-Benachrichtigungen nur dann aus, wenn der Wert des Eingabeparameter:

input uint SignalBar=0;                                // Balkennummer, um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)

ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

  1. Eingabeparameter des EMA_Prediction:
    input string Symbol_="";                               // Instrument

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Indikator TimeFrame für die Indikator Berechnung
input uint               FastMAPeriod=1;               // Schneller MA Periode
input ENUM_MA_METHOD    FastMAType=MODE_EMA;           // Mittelungsmethode für den schnellen MA
input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE;      // Preis des schnellen MA
input uint               SlowMAPeriod=2;               // Langsamer MA Periode
input ENUM_MA_METHOD    SlowMAType=MODE_EMA;           // Mittelungsmethode für den langsamen MA
input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE;      // Preis des langsamen  MA
  2. EMA_Prediction_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind:
    //---- Einstellungen zur Visualisierung des Indikators
input uint SignalBar=0;                                // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Namen der  Indikatorlabels
input color UpSymol_Color=Lime;                        // Farbe für steigendes Symbol
input color DnSymol_Color=Magenta;                     // Farbe für fallendes Symbol
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Farbe der Indikatorennamen
input uint Symbols_Size=60;                            // Größe des Signal Symbols
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße für den Indikatornamen
input int X_1=5;                                       // Horizontale Verschiebung des Namen
input int Y_1=-15;                                     // Vertikale Verschiebung des Namen
input bool ShowIndName=true;                           // Anzeige des Indikatornamen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ecke
input uint X_=0;                                       // Horizontale Verschiebung
input uint Y_=20;                                      // Vertikale Verschiebung
  3. EMA_Prediction_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für die Auslösung von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:
    //---- Einstellungen für Alerts
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Option für Auslöung der Indikation
input bool Push=true;                        // Erlaube Push-Benachrichtigungen
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl von erzeugten Alerts

Wenn verschiedene EMA_Prediction_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart angewendet werden sollen, sollte jeder von ihnen sein eigenes Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Kopieren Sie die compilierte EMA_Prediction.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1 Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des EMA_Prediction_HTF_Signal Indikators

Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des EMA_Prediction_HTF_Signal Indikators 

Abb. 2 Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des EMA_Prediction_HTF_Signal zu öffnen

Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des EMA_Prediction_HTF_Signal zu öffnen 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1938

