EMA_Prediction_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf den Daten des EMA_Prediction Indikators für einen gewählten Balken als ein graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung und gibt Alerts oder Audiosignale aus und sendet Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone, wenn das Signal zur Ausführung eines Trades auftritt.



Der Indikator gibt Alerts und Push-Benachrichtigungen nur dann aus, wenn der Wert des Eingabeparameter:

input uint SignalBar= 0 ;

ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!



Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

Eingabeparameter des EMA_Prediction:

EMA_Prediction_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; EMA_Prediction_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für die Auslösung von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

Wenn verschiedene EMA_Prediction_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart angewendet werden sollen, sollte jeder von ihnen sein eigenes Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Kopieren Sie die compilierte EMA_Prediction.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des EMA_Prediction_HTF_Signal Indikators

Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des EMA_Prediction_HTF_Signal zu öffnen