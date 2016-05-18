und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
EMA_Prediction_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf den Daten des EMA_Prediction Indikators für einen gewählten Balken als ein graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung und gibt Alerts oder Audiosignale aus und sendet Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone, wenn das Signal zur Ausführung eines Trades auftritt.
Der Indikator gibt Alerts und Push-Benachrichtigungen nur dann aus, wenn der Wert des Eingabeparameter:
input uint SignalBar=0; // Balkennummer, um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!
Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:
- Eingabeparameter des EMA_Prediction:
input string Symbol_=""; // Instrument input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indikator TimeFrame für die Indikator Berechnung input uint FastMAPeriod=1; // Schneller MA Periode input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; // Mittelungsmethode für den schnellen MA input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE; // Preis des schnellen MA input uint SlowMAPeriod=2; // Langsamer MA Periode input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; // Mittelungsmethode für den langsamen MA input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE; // Preis des langsamen MA
- EMA_Prediction_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind:
//---- Einstellungen zur Visualisierung des Indikators input uint SignalBar=0; // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Namen der Indikatorlabels input color UpSymol_Color=Lime; // Farbe für steigendes Symbol input color DnSymol_Color=Magenta; // Farbe für fallendes Symbol input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe der Indikatorennamen input uint Symbols_Size=60; // Größe des Signal Symbols input uint Font_Size=10; // Schriftgröße für den Indikatornamen input int X_1=5; // Horizontale Verschiebung des Namen input int Y_1=-15; // Vertikale Verschiebung des Namen input bool ShowIndName=true; // Anzeige des Indikatornamen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ecke input uint X_=0; // Horizontale Verschiebung input uint Y_=20; // Vertikale Verschiebung
- EMA_Prediction_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für die Auslösung von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:
//---- Einstellungen für Alerts input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Option für Auslöung der Indikation input bool Push=true; // Erlaube Push-Benachrichtigungen input uint AlertCount=0; // Anzahl von erzeugten Alerts
Wenn verschiedene EMA_Prediction_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart angewendet werden sollen, sollte jeder von ihnen sein eigenes Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.
Kopieren Sie die compilierte EMA_Prediction.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des EMA_Prediction_HTF_Signal Indikators
Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des EMA_Prediction_HTF_Signal zu öffnen
