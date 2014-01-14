Autor real:

NICTRADER

Este indicador colore as barras de preços, dependendo do valor da variação de preço.

Se o preço na barra atual tem crescido mais do que o valor determinado pelo parâmetro de entrada body (o valor da variação de preço em pontos), a barra é azul, se o preço caiu por uma quantidade similar de pontos, o barra é vermelho, em outras situações, o barra é cinza.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 06.02.2008.

O indicador INERCIA_bars