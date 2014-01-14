Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
INERCIA_bars - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2185
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
NICTRADER
Este indicador colore as barras de preços, dependendo do valor da variação de preço.
Se o preço na barra atual tem crescido mais do que o valor determinado pelo parâmetro de entrada body (o valor da variação de preço em pontos), a barra é azul, se o preço caiu por uma quantidade similar de pontos, o barra é vermelho, em outras situações, o barra é cinza.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 06.02.2008.
O indicador INERCIA_bars
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1929
O indicador desenha fractais com base em três velas.EMA_Prediction_HTF_Signal
O indicador EMA_Prediction_HTF_Signal mostra a direção da tendência com base nos dados do indicador EMA_Prediction como um objeto gráfico com indicação de tendência colorida, dá alertas ou sinais de áudio e envia notificações push em seu smartphone.
Três principais linhas Estocásticas de três períodos de tempo diferentes em um gráfico.LinearRegressionLine
A linha de regressão linear com os dados colocados no buffer de indicador.