CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

INERCIA_bars - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2185
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

NICTRADER

Este indicador colore as barras de preços, dependendo do valor da variação de preço.

Se o preço na barra atual tem crescido mais do que o valor determinado pelo parâmetro de entrada body (o valor da variação de preço em pontos), a barra é azul, se o preço caiu por uma quantidade similar de pontos, o barra é vermelho, em outras situações, o barra é cinza.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 06.02.2008.

O indicador INERCIA_bars

O indicador INERCIA_bars

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1929

LW_Fractals LW_Fractals

O indicador desenha fractais com base em três velas.

EMA_Prediction_HTF_Signal EMA_Prediction_HTF_Signal

O indicador EMA_Prediction_HTF_Signal mostra a direção da tendência com base nos dados do indicador EMA_Prediction como um objeto gráfico com indicação de tendência colorida, dá alertas ou sinais de áudio e envia notificações push em seu smartphone.

Stoch_3HTF Stoch_3HTF

Três principais linhas Estocásticas de três períodos de tempo diferentes em um gráfico.

LinearRegressionLine LinearRegressionLine

A linha de regressão linear com os dados colocados no buffer de indicador.