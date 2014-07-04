Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NRTR_ATR_STOP - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 7730
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MetaQuotes
Um indicador de tendência usando o indicador técnico ATR implementado na forma de NRTR.
O indicador wlxFractals foi desenvolvido em linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 07.08.2006.
Figura 1. O indicador NRTR_ATR_STOP
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7038
wlxBWWiseMan-2
Um indicador de sinal de semáforo usando o Awesome oscillator.wlxFractals
O indicador wlxFractals foi projetado para desenhar os fractais de Bill Williams, que define o número de barras significativas para a esquerda e para a direita.
AMA Slow Trend Line
Uma MA usando a Média Móvel Adaptativa de Perry Kaufmann.AMA_STL_HTF
O indicador AMA_STL com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.