ColorBlauErgodicMACD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2007
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Oscilador MACD Ergódigo do livro "Momentum, direction and divergence" por William Blau, implementado na forma de histograma colorido.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1942

