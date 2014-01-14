Participe de nossa página de fãs
Oscilador MACD Ergódigo do livro "Momentum, direction and divergence" por William Blau, implementado na forma de histograma colorido.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Indicador ColorBlauErgodicMACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1942
