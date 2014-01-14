Participe de nossa página de fãs
BlauDTI - indicador para MetaTrader 5
1414
Indicador Índice de Tendência Direcional do livro "Momentum, direction and divergence" por William Blau, implementado na forma de histograma colorido.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Indicador BlauDTI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1930
Sistema de negociação que utiliza o Índice de Momentum da Vela.Exp_BlauCMomentum
Sistema de negociação baseado no indicador Momentum de Vela.
Indicador Índice Estocástico da Vela implementado na forma de histograma colorido.BlauCMomentum
Vela de Momentum com uma EMA tripla.