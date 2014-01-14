CodeBaseSeções
BlauDTI - indicador para MetaTrader 5

Indicador Índice de Tendência Direcional do livro "Momentum, direction and divergence" por William Blau, implementado na forma de histograma colorido.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador BlauDTI

Exp_BlauCMI Exp_BlauCMI

Sistema de negociação que utiliza o Índice de Momentum da Vela.

Exp_BlauCMomentum Exp_BlauCMomentum

Sistema de negociação baseado no indicador Momentum de Vela.

BlauCSI BlauCSI

Indicador Índice Estocástico da Vela implementado na forma de histograma colorido.

BlauCMomentum BlauCMomentum

Vela de Momentum com uma EMA tripla.