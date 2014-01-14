Indicador Índice de Tendência Direcional do livro "Momentum, direction and divergence" por William Blau, implementado na forma de histograma colorido.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador BlauDTI