Autor real: Mohit Marwaha
O indicador mostra o valor do período - do oscilador DeMarker - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alteradas pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez. A cor do bloco de texto é determinada pela posição do indicador DeMarker em relação às zonas de sobrevenda/sobrecompra, fixadas nos parâmetros de entrada do indicador
input double HighLevel=0.70; // nível de sobrecompra input double LowLevel=0.30; // nível de sobrevenda input color HighColor=clrBlue; // cor da sobrecompra input color MiddleColor=clrGray; // cor fora da tendência input color LowColor=clrMagenta; // cor da sobrevenda
Fig. 1. Indicador DeMarkerValues
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19322
