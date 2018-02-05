CodeBaseSeções
Indicadores

WPRValues - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1100
Avaliação:
(16)
Publicado:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
WPRValues.mq5 (29.07 KB) visualização
Autor real: Mohit Marwaha

O indicador mostra o valor do período - do oscilador WPR - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alteradas pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez. A cor do bloco de texto é determinada pela posição do indicador WPR em relação às zonas de sobrevenda/sobrecompra, fixadas nos parâmetros de entrada do indicador

input int HighLevel=-20;                                // nível de sobrecompra
input int LowLevel=-80;                                 // nível de sobrevenda
input color HighColor=clrLimeGreen;                     // cor da sobrecompra
input color MiddleColor=clrGray;                        // cor fora da tendência
input color LowColor=clrMagenta;                        // cor da sobrevenda

Fig. 1. Indicador WPRValues

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19321

