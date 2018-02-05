Contagem de barras de alta e de baixa em série. Exibição de totais sob a forma de um gráfico. Salvar a captura de tela do gráfico obtido. Usa-se a classe CGraphic.





Parâmetros de entrada

Count of bars - número de barras (desde a mais à direita no gráfico), para o qual será realizado o cálculo;

- número de barras (desde a mais à direita no gráfico), para o qual será realizado o cálculo; Verification - sinalizador para imprimir os timeseries copiados de acordo com o símbolo e a matriz total da série de barras. ATENÇÃO: faz sentido ativar, somente se o parâmetro Count of bars não for superior a 15-30. Caso contrário, haverá uma grande quantidade de dados impressos;

- sinalizador para imprimir os timeseries copiados de acordo com o símbolo e a matriz total da série de barras. ATENÇÃO: faz sentido ativar, somente se o parâmetro não for superior a 15-30. Caso contrário, haverá uma grande quantidade de dados impressos; Save screenShot - sinalizador para ativar/desativar o salvamento de capturas de tela do gráfico de totais;

- sinalizador para ativar/desativar o salvamento de capturas de tela do gráfico de totais; Sleep (milliseconds) - retraso na exibição do gráfico de totais.

A série de barras é codificada de acordo com o seguinte princípio:

enum ENUM_SERIES_TYPE { Bull= 1 , Bear=- 1 , };

A vela de alta tem o código "1", a vela de baixa tem o código "-1".

Além disso, existe um parâmetro "nome da série" que calcula de acordo com a fórmula:

série atual (ENUM_SERIES_TYPE) * número de barras consecutivo nesta série int name_series=current_series_type*count_series;

Peculiaridade: a série mais recente NÃO é levada em conta, porque não se pode olhar para o futuro e dizer quanto tempo irá durar esta série.

As capturas de tela são salvas (se marcado o sinalizador Save screenShot) na pasta [data folder]\MQL5\Files\Statistics of candles\. Exemplo de salvamento de capturas de tela dos gráficos totais. Segundo o eixo "X", são separadas as séries, ou seja, uma série de "-5" significa cinco barras de baixa consecutivas, enquanto uma série de "2" significa que há duas barras de baixa consecutivas:

Fig. 1. AUDCAD,H1. 1200 bars

Fig. 2. EURUSD,H1. 1200 bars

Fig. 3. RTS-12.17,M5. 1200 bars