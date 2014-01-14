CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-GAP - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2604
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Um indicador de semáforo de sinal que forma sinais quando os gaps nos preços aparecem.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.02.2008.

O indicador i-GAP

O indicador i-GAP

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1914

RSI_3HTF RSI_3HTF

Três osciladores de RSI, com três períodos de tempo diferentes em um gráfico.

sSortTest sSortTest

Estudo comparativo de algoritmos de ordenação.

Sampler Sampler

O indicador calcula os sinais de entrada no mercado, que pode ser utilizado para treinamento da rede neural.

Fast2 Fast2

O indicador analisa as últimas três barras na base de uma função quadrática e é apresentado como um histograma de duas linhas de sinal com diferentes períodos.