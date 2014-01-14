CodeBaseSeções
Indicador de correlação de Pearson - indicador para MetaTrader 5

Mihail Lagutin
Indicador de correlação de Pearson mostra a correlação entre os ativos.

Os parâmetros de entrada:

  • Símbol                - Nome do segundo símbolo, usado para o cálculo da correlação;
  • Period                - Período;
  • Price                  - Preço aplicado;
  • Min correlation  - cor gradiente para correlação fraca;
  • Max correlation - cor cheia para a correlação forte.

Fórmula:

Correlação de Pearson em MetaTrader 5

Onde:

  • xi e yi - séries de tempo;
  • n - data;
  • σx e σy - desvio padrão.

Indicator correlação de Pearson para MetaTrader 5

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/897

