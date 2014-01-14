Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador de correlação de Pearson - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 6571
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de correlação de Pearson mostra a correlação entre os ativos.
Os parâmetros de entrada:
- Símbol - Nome do segundo símbolo, usado para o cálculo da correlação;
- Period - Período;
- Price - Preço aplicado;
- Min correlation - cor gradiente para correlação fraca;
- Max correlation - cor cheia para a correlação forte.
Fórmula:
Onde:
- xi e yi - séries de tempo;
- n - data;
- σx e σy - desvio padrão.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/897
Fast3
Um indicador de sinal de semáforo. Os sinais são calculados de forma semelhante ao indicador Fast2.Fast2
O indicador analisa as últimas três barras na base de uma função quadrática e é apresentado como um histograma de duas linhas de sinal com diferentes períodos.
DinapoliTarget_Malay
O indicador mostra os níveis de DiNapoli no gráfico atual usando alertas.Tamanhos das Máximas e Mínimas
O indicador mostra os Tamanhos das Máximas e Mínimas e seus valores durante o período determinado.