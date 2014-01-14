Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Sampler - indicador para MetaTrader 5
O indicador (i_Sampler.mq5) calcula os sinais de entrada no mercado, que pode ser utilizado para treinamento da rede neural.
Ele possui dois buffers
- buffer 0 (linha verde) - sinal analógico, calculado como a razão entre a variação positiva/negativa de preços (normalizados para o intervalo [-1, 1]) durante a previsão das barras bars_future;
- buffer 1 (duas cores histograma) - sinal discreto, os valores são: -1 (venda), 0 (espera), +1 (compra).
O sinal discreto podem ser calculados por dois métodos diferentes:
- Método 1: o sinal aparece quando sinal analógico tornou-se maior do que o limite, especificado pelo parâmetro de entrada Porog;
- Método 2: o sinal aparece quando as condições de TP/SL estão satisfeitas.
O Expert Advisor e_CheckSampler.mq5 foi criado para a verificação dos valores do indicador.
O Expert Advisor usa os dados do arquivo criado pelo indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/903
