Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
i4_pivot_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2569
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
goldenlion@ukr.net
O indicador exibe os níveis de suporte e resistência calculados do preço diário.
Os níveis de suporte e resistência são calculados pelas seguintes formulas:
P = (daily_high + daily_low + daily_close + daily_close) / 4;
R1 = P + P - daily_low;
S1 = P + P - daily_high;
R2 = P + daily_high - daily_low;
S2 = P - daily_high + daily_low;
R3 = P + P - daily_low - daily_low + daily_high;
S3 = P + P - daily_high - daily_high + daily_low;
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.02.2008.
Figura 1. Indicador i4_pivot_v1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1902
Indicador NRTR baseado no indicador técnico Average True Range.i-SKB-F
Canais móveis de Barishpolts em fractais.
Indicador semáforo baseado no oscilador Commodity Chanel Index.HVR
Indicador de força de tendência.