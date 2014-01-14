CodeBaseSeções
O indicador exibe os níveis de suporte e resistência calculados do preço diário.

Os níveis de suporte e resistência são calculados pelas seguintes formulas:

P = (daily_high + daily_low + daily_close + daily_close) / 4;

R1 = P + P - daily_low;
S1 = P + P - daily_high;

R2 = P + daily_high - daily_low;
S2 = P - daily_high + daily_low;

R3 = P + P - daily_low - daily_low + daily_high;
S3 = P + P - daily_high - daily_high + daily_low;

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.02.2008.

Figura 1. Indicador i4_pivot_v1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1902

