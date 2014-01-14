Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
i-SKB-F - indicador para MetaTrader 5
- 1761
-
Autor real:
KimIV
Canais móveis de Barishpolts em fractals.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.02.2008.
Figura 1. Indicador i-SKB-F
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1903
