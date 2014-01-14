CodeBaseSeções
Indicadores

i-SKB-F - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1761
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

KimIV

Canais móveis de Barishpolts em fractals.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.02.2008.

Figura 1. Indicador i-SKB-F

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1903

Chama Chama

O indicador mostra o método de desenho de áreas semitransparentes gradientes com taxa de atualização independente.

MultiSignals_PCH MultiSignals_PCH

Esta é uma versão melhorada do indicador Price Channel. Foram adicionados dois níveis de preços, sinais de negociação e níveis de Stop Loss/Take Profit.

BAT_ATRv1 BAT_ATRv1

Indicador NRTR baseado no indicador técnico Average True Range.

i4_pivot_v1 i4_pivot_v1

O indicador exibe os níveis de suporte e resistência calculados do preço diário.