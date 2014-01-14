CodeBaseSeções
BAT_ATRv1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Team Aphid

Indicador NRTR baseado no indicador técnico Average True Range.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.02.2008.

Fig. 1. Indicador BAT_ATRv1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1904

