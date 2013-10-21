Смотри, как бесплатно скачать роботов
i4_pivot_v1 - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
goldenlion@ukr.net
Индикатор выводит уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные по дневным ценам.
Уровни поддержки и сопротивления вычисляются по формулам:
P = (daily_high + daily_low + daily_close + daily_close) / 4;
R1 = P + P - daily_low;
S1 = P + P - daily_high;
R2 = P + daily_high - daily_low;
S2 = P - daily_high + daily_low;
R3 = P + P - daily_low - daily_low + daily_high;
S3 = P + P - daily_high - daily_high + daily_low;
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.02.2008.
Рис.1. Индикатор i4_pivot_v1
