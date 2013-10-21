Реальный автор:

goldenlion@ukr.net

Индикатор выводит уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные по дневным ценам.

Уровни поддержки и сопротивления вычисляются по формулам:

P = (daily_high + daily_low + daily_close + daily_close) / 4; R1 = P + P - daily_low;

S1 = P + P - daily_high; R2 = P + daily_high - daily_low;

S2 = P - daily_high + daily_low; R3 = P + P - daily_low - daily_low + daily_high;

S3 = P + P - daily_high - daily_high + daily_low;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.02.2008.





Рис.1. Индикатор i4_pivot_v1