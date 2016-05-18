und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i4_pivot_v1 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 836
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Real Autor:
goldenlion@ukr.net
Der Indikator zeigt Unterstützungs-/Widerstandslinien, die auf Basis der täglichen Preise berechnet werden.
Untersützungs- und Widerstandslevel werden mittels folgender Formeln berechnet:
P = (daily_high + daily_low + daily_close + daily_close) / 4;
R1 = P + P - daily_low;
S1 = P + P - daily_high;
R2 = P + daily_high - daily_low;
S2 = P - daily_high + daily_low;
R3 = P + P - daily_low - daily_low + daily_high;
S3 = P + P - daily_high - daily_high + daily_low;
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 09.02.2008.
Abbildung 1. Der i4_pivot_v1 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1902
MDAC Indikator mit Einfärbung der Balken gemäß Elder.HVR
Ein Indikator für Trendstärke.