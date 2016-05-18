Real Autor:

goldenlion@ukr.net

Der Indikator zeigt Unterstützungs-/Widerstandslinien, die auf Basis der täglichen Preise berechnet werden.

Untersützungs- und Widerstandslevel werden mittels folgender Formeln berechnet:

P = (daily_high + daily_low + daily_close + daily_close) / 4;

R1 = P + P - daily_low;

S1 = P + P - daily_high;

R2 = P + daily_high - daily_low;

S2 = P - daily_high + daily_low;

R3 = P + P - daily_low - daily_low + daily_high;

S3 = P + P - daily_high - daily_high + daily_low;