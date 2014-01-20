代码库部分
实际作者:

goldenlion@ukr.net

本指标显示依日线价格计算的支撑与阻力位。

支撑和阻力位以此公式计算:

P = (日线最高 + 日线最低 + 日线收盘 + 日线收盘) / 4;

R1 = P + P - 日线最低;
S1 = P + P - 日线最高;

R2 = P + 日线最高 - 日线最低;
S2 = P - 日线最高 + 日线最低;

R3 = P + P - 日线最低 - 日线最低 + 日线最高;
S3 = P + P - 日线最高 - 日线最高 + 日线最低;

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 09.02.2008。

图例 1. i4_pivot_v1 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1902

