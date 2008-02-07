CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Twitter!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

i4 Pivot_v1 - indicator for MetaTrader 4

Scriptor | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
13523
Rating:
(2)
Published:
Updated:
i4_pivot_v1.mq4 (3.98 KB) view
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: goldenlion@ukr.net

i4 Pivot_v1 indicator.

Formulas:

P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close + yesterday_close) / 4;

R1 = P + P - yesterday_low;
S1 = P + P - yesterday_high;

R2 = P + yesterday_high - yesterday_low;
S2 = P - yesterday_high + yesterday_low;

R3 = P + P - yesterday_low - yesterday_low + yesterday_high;
S3 = P + P - yesterday_high - yesterday_high + yesterday_low;


i - SKB-F i - SKB-F

i-SKB-F indicator.

i-Pass Lev CCI_v.1.2 i-Pass Lev CCI_v.1.2

i-Pass Lev CCI_v.1.2 indicator.

Bykov Trend_Sig Bykov Trend_Sig

Indicator Bykov Trend Sig

TrendOSC TrendOSC

Indicator TrendOSC