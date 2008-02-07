Watch how to download trading robots for free
i4 Pivot_v1 - indicator for MetaTrader 4
Author: goldenlion@ukr.net
i4 Pivot_v1 indicator.
Formulas:
P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close + yesterday_close) / 4;
R1 = P + P - yesterday_low;
S1 = P + P - yesterday_high;
R2 = P + yesterday_high - yesterday_low;
S2 = P - yesterday_high + yesterday_low;
R3 = P + P - yesterday_low - yesterday_low + yesterday_high;
S3 = P + P - yesterday_high - yesterday_high + yesterday_low;
