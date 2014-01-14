Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
HVR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2123
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Albert
Indicador de força de tendência. A relação do preço da barra atual com o preço da barra anterior é utilizado como dado inicial para o cálculo.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.02.2008.
Figura 1. Indicador HVR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1899
i-PassLevCCI_v.1.3
Indicador semáforo baseado no oscilador Commodity Chanel Index.i4_pivot_v1
O indicador exibe os níveis de suporte e resistência calculados do preço diário.
Commentator
Indicador Commentator que analisa um grupo de indicadores técnicos e exibe informações a respeito do estado atual do mercado e suas recomendações de negócio.ColorDM_361
Momentum digital na forma de caracteres coloridos.