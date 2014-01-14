CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

HVR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2123
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Albert

Indicador de força de tendência. A relação do preço da barra atual com o preço da barra anterior é utilizado como dado inicial para o cálculo.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.02.2008.

Figura 1. Indicador HVR

Figura 1. Indicador HVR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1899

i-PassLevCCI_v.1.3 i-PassLevCCI_v.1.3

Indicador semáforo baseado no oscilador Commodity Chanel Index.

i4_pivot_v1 i4_pivot_v1

O indicador exibe os níveis de suporte e resistência calculados do preço diário.

Commentator Commentator

Indicador Commentator que analisa um grupo de indicadores técnicos e exibe informações a respeito do estado atual do mercado e suas recomendações de negócio.

ColorDM_361 ColorDM_361

Momentum digital na forma de caracteres coloridos.