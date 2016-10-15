コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i4_pivot_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
850
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

goldenlion@ukr.net

指標は、毎日の価格で計算された支持と抵抗のレベルを表示します。

支持と抵抗のレベルは次の方式で計算されます。

P = (daily_high + daily_low + daily_close + daily_close) / 4;

R1 = P + P - daily_low;
S1 = P + P - daily_high;

R2 = P + daily_high - daily_low;
S2 = P - daily_high + daily_low;

R3 = P + P - daily_low - daily_low + daily_high;
S3 = P + P - daily_high - daily_high + daily_low;

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月9日に公開されました。

図1　i4_pivot_v1指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1902

