i4_pivot_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 850
実際の著者：
goldenlion@ukr.net
指標は、毎日の価格で計算された支持と抵抗のレベルを表示します。
支持と抵抗のレベルは次の方式で計算されます。
P = (daily_high + daily_low + daily_close + daily_close) / 4;
R1 = P + P - daily_low;
S1 = P + P - daily_high;
R2 = P + daily_high - daily_low;
S2 = P - daily_high + daily_low;
R3 = P + P - daily_low - daily_low + daily_high;
S3 = P + P - daily_high - daily_high + daily_low;
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月9日に公開されました。
図1 i4_pivot_v1指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1902
