News VLine - script para MetaTrader 5

O script adiciona linhas verticais no gráfico aos novos eventos.

Este script não substitui os eventos do calendário, ele só contorna usando as linhas verticais.

As novas descrições (nome e horário do evento) são adicionados nas dicas de ferramentas da linha. Para ver como funciona é necessário adicionar as notícias no gráfico (na aba "Calendário", na caixa de ferramentas).

A largura e cor das linhas pode ser especificada nos parâmetros de entrada do script.

News VLine script

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/821

