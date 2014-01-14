Participe de nossa página de fãs
News VLine - script para MetaTrader 5
2305
O script adiciona linhas verticais no gráfico aos novos eventos.
Este script não substitui os eventos do calendário, ele só contorna usando as linhas verticais.
As novas descrições (nome e horário do evento) são adicionados nas dicas de ferramentas da linha. Para ver como funciona é necessário adicionar as notícias no gráfico (na aba "Calendário", na caixa de ferramentas).
A largura e cor das linhas pode ser especificada nos parâmetros de entrada do script.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/821
