Pivot Point - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
24493
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Clássico indicador Pivot Point que desenha ponto de pivot e três níveis de resistência e suporte para todos os pontos de dados.
Períodos calculados: Diário, Semanal e Mensal.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/794
