Pivot Point - indicador para MetaTrader 5

Clássico indicador Pivot Point que desenha ponto de pivot e três níveis de resistência e suporte para todos os pontos de dados.

Períodos calculados: Diário, Semanal e Mensal.

Pivot point

ChandelierStops_v1 ChandelierStops_v1

Indicador de tendência implementado na forma de NRTR.

ChandeQStick ChandeQStick

O indicador QStick é uma média móvel simples de n-período da diferença de preço.

Chande_Kroll_Stop_v1 Chande_Kroll_Stop_v1

Indicador de força de tendência desenhado na forma de nuvens coloridas.

TrendLinearReg TrendLinearReg

Oscilador suavizado não normalizado implementado na forma de um histograma colorido.