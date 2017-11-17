Indicador BarTimer - no design vertical - executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com um recurso para fixar o timeframe a partir do qual o indicador mostra os dados nos parâmetros de entrada, além disso, ele emite um sinal sonoro quando muda a barra.

Indicador BarTimer - no design vertical - executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com uso de dados do timeframe atual, além disso, ele emite um sinal sonoro quando muda a barra.