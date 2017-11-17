CodeBaseSeções
Indicadores

ForceTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1810
Avaliação:
(20)
Publicado:
Autor real: desconhecido

Indicador simples de tendência, com exibição colorida da direção da tendência atual.

Fig.1. Indicador ForceTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18794

