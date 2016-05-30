CodeBaseSeções
BarTimer - indicador para MetaTrader 4

Visualizações:
1144
Avaliação:
(21)
Publicado:
Exibe a posição atual do tempo em relação ao início e ao final da barra. Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início da barra, e a duração de toda a barra, em porcentagem. Informer é útil para escolher o momento da transação.
Por exemplo, abro uma posição à volta de 20% a partir do início da vela e, em seguida, 80%. No primeiro caso, é tida em conta a vela anterior, no segundo, a atual. Eu acho que, em intervalos longos é necessário adoptar restrições mais severas.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8376

