BarTimer - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1144
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Exibe a posição atual do tempo em relação ao início e ao final da barra. Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início da barra, e a duração de toda a barra, em porcentagem. Informer é útil para escolher o momento da transação.
Por exemplo, abro uma posição à volta de 20% a partir do início da vela e, em seguida, 80%. No primeiro caso, é tida em conta a vela anterior, no segundo, a atual. Eu acho que, em intervalos longos é necessário adoptar restrições mais severas.
BarTimer
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8376
