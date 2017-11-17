CodeBaseSeções
BarTimerCLineRoundedVertical - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real: Art Royal s.r.o.

Indicador BarTimer - no design vertical - executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com uso de dados do timeframe atual, além disso, ele emite um sinal sonoro quando muda a barra. À biblioteca são adicionadas duas classes:

class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase
  {
  };
class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase
  {
  };

Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início da barra e a duração de toda a barra, como uma porcentagem. O indicador é feito em duas versões - uma crescente e outra decrescente.

Para compilar corretamente o indicador, basta colocar a pasta MQL5 do arquivo MQL5.zip na raiz do terminal.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.12.2008.

Fig.1. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalDn

Fig.1. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalDn

Figura 2. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalUp

Figura 2. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalUp

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18791

